В Рязани осудят группу хакеров за кражу данных клиентов интернет-магазинов

В результате они похитили информацию о более чем 159 тысячах банковских карт.

В Рязани осудят группу хакеров за кражу данных клиентов интернет-магазинов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что в период с октября 2017 по июнь 2023 года проживающие на территории Рязанской и Ростовской областей злоумышленники взламывали сайты интернет-магазинов и получали полные сведения о банковской карте клиента, а также его персональные данные.

В результате они похитили информацию о более чем 159 тысячах банковских карт. Подозреваемых задержали в июне 2023 года при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Рязанской области и УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело передали в Советский суд Рязани.