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В России при помощи камер будут штрафовать за курение в неположенном месте
Вопрос с профильными ведомствами рекомендовали проработать Минцифры.

В России при помощи камер видеонаблюдения будут штрафовать за ряд административных нарушений. Об этом сообщило издание «Известия».

Вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» рекомендовали проработать Минцифры совместно с профильными ведомствами. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Уточняется, что таким образом можно оштрафовать любого зарегистрированного в системе гражданина, чьи нарушения зафиксировала камера наблюдения. ЕБС могут фиксировать, а их эксплуатанты — выписывать штрафы за административные правонарушения.

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки», — указал собеседник издания.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил необходимость корректной работы систем, поскольку бывают случаи с выпиской штрафов человеку, непричастному к совершенному нарушению.

Также отмечается, что использование камер видеонаблюдения в сочетании с ЕБС станет проблемой для нелегальных мигрантов.