В Псковской области женщина зарезала молодого человека

В Псковской области девушка зарезала молодого человека. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Бежаницы в среду, 15 мая, около 1:00.

По информации Telegram-канала, девушка вернулась домой. Открыв дверь, она увидела ее 42-летнего возлюбленного с девушкой на кровати.

В состоянии аффекта она побежала на кухню, схватила нож и ударила в грудь мужчины. После девушка взяла телефон, позвонила в полицию и призналась в содеянном. Мужчина умер.

Девушку задержали. Выяснилось, что ранее у нее были судимости, в том числе условный срок за грабеж.