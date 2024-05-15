В МВД рассказали о новой схеме мошенничества со звонками от «нотариусов»

Злоумышленники сообщают, что от имени абонента подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги.

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества со звонками от «нотариусов». Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

Злоумышленники сообщают, что от имени абонента подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги. А потом просят перезвонить на другой номер, если документ не создавался.

Там уже мошенники говорят, что сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на «безопасную банковскую ячейку».