В МВД рассказали о новой схеме мошенничества со звонками от «нотариусов»
Злоумышленники сообщают, что от имени абонента подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги.
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества со звонками от «нотариусов». Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».
Злоумышленники сообщают, что от имени абонента подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги. А потом просят перезвонить на другой номер, если документ не создавался.
Там уже мошенники говорят, что сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на «безопасную банковскую ячейку».