В Госдуме предложили запретить продажу госнаград СССР, РСФСР и РФ
По словам депутата Сергея Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, а возможность их продажи на рынках и аукционах — «кощунство».
В Госдуме предложили запретить продажу госнаград СССР, РСФСР и РФ. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что авторы проекта заявили, что ордена и медали можно передавать по наследству, а в случае отказа — в Музейный фонд.
По словам депутата Сергея Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, а возможность их продажи на рынках и аукционах — «кощунство».