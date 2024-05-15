В Госдуме предложили запретить продажу госнаград СССР, РСФСР и РФ

По словам депутата Сергея Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, а возможность их продажи на рынках и аукционах — «кощунство».

В Госдуме предложили запретить продажу госнаград СССР, РСФСР и РФ. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что авторы проекта заявили, что ордена и медали можно передавать по наследству, а в случае отказа — в Музейный фонд.

По словам депутата Сергея Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, а возможность их продажи на рынках и аукционах — «кощунство».