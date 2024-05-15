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В Челябинской области застрелили 23-летнего мужчину

В Челябинской области застрелили 23-летнего россиянина. Об этом сообщил портал «КП-Челябинск».

Трагедия случилась в Миассе.

23-летнего мужчину с огнестрельным ранением нашли на стадионе «Южный». Когда полицейские прибыли на место, они выяснили, что между группой молодых людей случился бытовой конфликт. Одного из участников застрелили. Нападавший скрылся.

«В настоящее время личность злоумышленника установлена, полицейскими принимаются меры к задержанию», — отметили в ГУ МВД по региону.

На месте работали следователи-криминалисты. В СКР по Челябинской области сообщили, что назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).