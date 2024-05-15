УМВД опубликовало фотографии с места смертельного ДТП в Пителинском районе

В аварии погибла 77-летняя пассажирка Lada Granta.

Региональное УМВД опубликовало фотографии с места смертельного ДТП в Пителинском районе. Информация появилась на сайте ведомства.

Авария произошла во вторник, 14 мая, в 12:20, на 71 километре трассы «Шацк-Касимов».

По предварительной информации, 75-летний мужчина на Lada Granta не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Погибла 77-летняя пассажирка легковушки. Водителя госпитализировали.

По факту аварии полиция начала проверку.