Самый короткий брак в Рязани просуществовал менее 24 часов

Молодожены разошлись из-за случайного недоразумения.

Самый короткий брак в Рязани просуществовал менее 24 часов. Об этом на конференции по демографии 15 мая сообщила начальник регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

«Поженилась пара. Поехали по памятникам, цветы возлагать. Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов — по лицу. Жених развернулся и уехал», — рассказала глава ведомства.

Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области зарегистрировали 6 601 брак. Это примерно на уровне 2021 года, уточнила Сорокина. Рязанцы стали чаще откладывать свадьбу и рождение детей. Вместе с тем, рассказала Елена Сорокина, возраст никогда не бывает преградой для регистрации отношений. Самому опытному жениху в Рязанской области было 92 года, а самой опытной невесте — 76 лет.