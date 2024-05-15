Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
14°
Чтв, 16
16°
Птн, 17
19°
ЦБ USD 91.36 -0.27 15/05
ЦБ EUR 98.67 -0.18 15/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 15/05 15:25
Нал. EUR 94.90 / 115.00 15/05 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
8 370
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 374
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 826
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Самый короткий брак в Рязани просуществовал менее 24 часов
Молодожены разошлись из-за случайного недоразумения.

Самый короткий брак в Рязани просуществовал менее 24 часов. Об этом на конференции по демографии 15 мая сообщила начальник регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

«Поженилась пара. Поехали по памятникам, цветы возлагать. Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов — по лицу. Жених развернулся и уехал», — рассказала глава ведомства.

Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области зарегистрировали 6 601 брак. Это примерно на уровне 2021 года, уточнила Сорокина. Рязанцы стали чаще откладывать свадьбу и рождение детей. Вместе с тем, рассказала Елена Сорокина, возраст никогда не бывает преградой для регистрации отношений. Самому опытному жениху в Рязанской области было 92 года, а самой опытной невесте — 76 лет.