Рязанской области выделили более 55 миллионов рублей на выплаты педагогам

Средства направят за классное руководство учителям школ в небольших населённых пунктах, кураторам учебных групп в колледжах и техникумах.

Рязанской области выделили более 55 миллионов рублей на выплаты педагогам. Об этом в среду, 15 мая, сообщил Telegram-канал «Рязанская область».

Средства начислят за классное руководство учителям школ в небольших населённых пунктах, а также кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе и тех, где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатива увеличить выплаты принадлежит Президенту Владимиру Путину.