Рязанского предпринимателя обвинили в миллионном мошенничестве

От действий руководителя мебельных магазинов пострадали 39 жителей региона.

Рязанского предпринимателя, занимавшегося продажей мебели, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило региональное УМВД.

Магазины расположены в Кораблине и Александро-Невском.

По версии следствия, с ноября 2021 по октябрь 2022 года 54-летний скопинец заключал с покупателями договоры купли-продажи, однако фактически мебель не поставлял и не исполнял обязательства по заключенным договорам. Полученные деньги мужчина использовал в личных целях. В результате от действий бизнесмена пострадали 39 жителей региона, ущерб составил 1 656 800 рублей.

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Оно направлено в суд.