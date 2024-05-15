Рязанский суд взыскал с Логунова алименты на детей
Отмечается, что дело по лишению родительских прав приостановлено.
Железнодорожный суд взыскал с Александра Логунова алименты на детей. Об этом в в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.
Женщина написала, что дело по лишению родительских прав приостановлено, по этому поводу подана частная жалоба.
«Судьей вынесено дополнительное определение о взыскании алиментов на детей», — сообщила представитель.
Напомним, семья Елены подала в суд на лишение родительских прав Логунова.
Позднее стало известно, что Логунов подписал контракт на службу.
После этого рязанский суд отложил на год заседания о лишении родительских прав Логунова.