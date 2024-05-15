Рязанский суд взыскал с Логунова алименты на детей

Отмечается, что дело по лишению родительских прав приостановлено.

Железнодорожный суд взыскал с Александра Логунова алименты на детей. Об этом в в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.

Женщина написала, что дело по лишению родительских прав приостановлено, по этому поводу подана частная жалоба.

«Судьей вынесено дополнительное определение о взыскании алиментов на детей», — сообщила представитель.

Напомним, семья Елены подала в суд на лишение родительских прав Логунова.

Позднее стало известно, что Логунов подписал контракт на службу.

После этого рязанский суд отложил на год заседания о лишении родительских прав Логунова.