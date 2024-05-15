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Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев из России
Они нарушили миграционное законодательство и не смогут вернуться в течение 10 лет.

Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев из России. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдов оперативники установили, что выходцы из двух стран Средней Азии проживают в регионе с нарушением правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. Суд принял решение о принудительном выдворении мужчин за пределы страны с запретом на въезд до 10 лет.

Нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. В сопровождении судебных приставов мигранты выехали в аэропорт «Домодедово», после чего вылетели в страны гражданской принадлежности.