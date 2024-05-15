РГРТУ получил благодарственное письмо Ракетно-космического центра «Прогресс»

Поощрение направили за разработку наземной аппаратуры космического комплекса «Аист-2».

Рязанский радиоуниверситет получил благодарственное письмо Ракетно-космического центра «Прогресс» за разработку наземной аппаратуры космического комплекса «Аист-2». Пост об этом в среду, 15 мая, появился в группе вуза ВКонтакте.

Малый космический аппарат «Аист-2Д» был отправлен в апреле 2016 года в рамках первой пусковой кампании с космодрома «Восточный». Он проработал на орбите почти 8 лет до 16 апреля 2024 года.

Площадь территории земной поверхности, отснятой устройством за время работы, составила более 93 миллионов квадратных километров.

Собранная информация помогла в решении вопросов мониторинга разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроля наводнений, обнаружения мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявления мест незаконного размещения свалок, мониторинга природных пожаров и вулканической активности, контроля городской застройки, реализации образовательных проектов и многих других.