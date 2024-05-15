Путин заявил, что спецоперацию можно закончить мирным путем

Он добавил, что страна много раз пыталась урегулировать конфликт, однако ничего не вышло.

Президент России Владимир Путин заявил, что СВО можно закончить мирным путем, если вести активную работу на линии соприкосновения. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, чем эффективнее идет работа на фронте, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.

Путин добавил, что страна много раз пыталась мирно урегулировать конфликт, однако ничего не вышло.