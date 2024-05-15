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Путин заявил, что Москва готова к диалогу по Украине
Об этом президент России сказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу по Украине. Об этом он сказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине", — заявил Путин.

При этом, по его словам, это должны быть переговоры с учетом интересов России и с гарантиями безопасности для нее. «Причем это должны быть надежные гарантии», — добавил Путин.