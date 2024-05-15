Путин объяснил смену министра обороны России
По его словам, назначение Белоусова министром обороны связано с возрастающими расходами на военную составляющую.
Президент России Владимир Путин объяснил смену министра обороны России. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, назначение Белоусова министром обороны связано с возрастающими расходами на военную составляющую.
Как отметил глава государства, Андрей Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны.
«Мы обязаны распорядиться средствами эффективно», — сказал Путин.