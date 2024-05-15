Прокуратура принудила горадминистрацию убрать свалку в Рязанском районе

Она находилась на пересечении улиц Керамзавода и Мирной.

Прокуратура принудила горадминистрацию убрать свалку в Рязанском районе. Об этом в среду, 15 мая, написала пресс-служба надзорного органа.

Незаконное складирование отходов находилось на пересечении улиц Керамзавода и Мирной. Прокуратура Железнодорожного района провела проверку и внесла соответствующее представление о необходимости ликвидации в адрес администрации Рязани.

Фото: прокуратура Рязанской области