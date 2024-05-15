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При атаке по Белгородской области пострадали два мирных жителя

После атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району в среду, 15 мая, пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что несколько воздушных целей противника сбили системы ПВО. Однако одни снаряд попал в частный дом в поселке Дубовое. Там случился пожар.

«Два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

Также в Дубовом обломки повредили семь частных домов, два автомобиля и линию электропередачи. В селе Головино пострадал один дом, у него повреждена кровля и потолок.