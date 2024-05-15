Образ для последнего звонка обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей

Сборы юноши стоят дороже, чем девушки.

Образ для последнего звонка обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Об этом в среду, 15 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Согласно результатам, классический образ в стиле СССР для девушки будет стоить от 1,5 тыс. рублей. Средняя цена нарядного платья составляет 4 700₽. Среди фасонов в этом сезоне популярны приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, открытые плечи и спины. Женские туфли обойдутся в среднем в 2 400₽, а набор аксессуаров — ленты, банты и колокольчики — будет стоить в районе 650₽. Весь образ выйдет родителям в среднем в 7 700₽.

Среди мужских костюмов в тренде клетка и необычные цвета: темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм обойдется в 3,5 тыс. рублей. Покупка отдельно брюк и пиджака выйдет дороже. Рубашка обойдется примерно в 2 000₽. Средняя стоимость пары мужских туфель составит 3 200₽. Галстук — 1 400₽.

В итоге комплект будет стоить дороже — примерно 10 000₽.