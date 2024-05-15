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МегаФон модернизировал сеть в Александро-Невском районе

МегаФон установил новые объекты связи и модернизировал существующие базовые станции в Александро-Невском районе Рязанской области. Высокоскоростной интернет стал доступным в малых населенных пунктах, где проживает около пять тысяч человек.

Для повышения качества мобильных услуг инженеры задействовали дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны. При такой конфигурации частот увеличивается площадь покрытия сети и возрастает скорость мобильного интернета в гаджетах рязанцев.

Также улучшение качества мобильного интернета и голосовой связи могут оценить жители поселков Каширин и Заборово. Благодаря модернизации оборудования, мобильный интернет в смартфонах местных жителей стал быстрее на 30%. Теперь даже в часы наибольших нагрузок на сеть абоненты могут в полном объеме пользоваться всеми цифровыми сервисами.

«Мы на постоянной основе ведем анализ потребления трафика в различных локациях региона, оцениваем нагрузку на нашу мобильную инфраструктуру и на основе этих данных модернизируем сеть. Например, мы построили новую базовую станцию в селе Студенки и уже в апреле трафик вырос на 45%, по сравнению с январем», — отметила директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Также жителям района стала доступна современная технология звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.