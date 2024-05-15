Корпус рязанской больницы начали разбирать два года назад и бросили

У здания отваливается штукатурка и выпадают кирпичи.

В Рязани в поселке Приокский два года назад начали разбирать недостроенный корпус больницы № 5 и бросили. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщил читатель.

Забор возле недостроенного здания на улице Мервинской повален. Около него стоит предупреждающий знак о «производстве работ», но, по словам читателя, по стройке лазят дети.

Как уточнил собеседник, основное здание больницы работает, его посещают люди и «смотрят из окон на эту разруху». У корпуса № 2 отваливается штукатурка, выпадают кирпичи.

Напомним, в 2022 году в Рязани начали разбирать недостроенный корпус больницы № 5. Решение о сносе корпуса, возведенного в 1989—1992 годах, приняли в правительстве региона в 2019 году. На услуги по разборке здания в 2021 году был проведен конкурс.

Вместе с новым корпусом хотели уничтожить два помещения первого этажа. Основное здание больницы, построенное в 1957-м, разбирать не планировали.