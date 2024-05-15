Исполняющим обязанности главврача рязанской ОКБ стал Андрей Марков
Специалист высшей квалификации, анестезиолог-реаниматолог.
Исполняющим обязанности главврача рязанской ОКБ стал Андрей Марков. Информацию разместили на официальном сайте медучреждения.
Марков Андрей Иванович закончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова в 1982 году по специальности «лечебное дело». Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории. Общий стаж — 42 года.
Напомним, ранее Андрей Карпунин подтвердил информацию об уходе с должности главного врача рязанской ОКБ.