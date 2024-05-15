Google запустила технологию для управления Android с помощью мимики

Она поможет контролировать курсор смартфона в игре без участия рук.

Google запустила технологию для управления Android с помощью мимики. Об этом в среду, 15 мая, написала Газета.ru со ссылкой на блог компании.

Функция Project Gameface была представлена в прошлом году на конференции Google I/O. С помощью камеры программа отслеживает движения лицевых мышц и головы пользователя и переводит их в команды управления курсором. Например, поднятие бровей позволяет выбирать объекты на экране, а открытие рта перемещает курсор.

Для использования технологии разработчикам придется модернизировать игры и программы.

В перспективе этот инструмент будет интегрирован в образовательную сферу, рабочие процессы, социальные сети и другие сценарии.