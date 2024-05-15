Число москвичей, которые путешествуют в Рязань на каршеринге увеличилось на 35%

Аналитики отслеживали динамику в период майских праздников.

Число москвичей, которые путешествуют в Рязань на каршеринге увеличилось на 35%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на сервис «Ситидрайв».

Аналитики отслеживали динамику в период майских праздников. Так, по данным «Ситидрайва», с 1 по 9 мая 2024 года спрос на аренду авто вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

В Москве количество аренд каршеринга выросло на 35% во время длинных выходных. Самыми популярными направлениями для поездок из столицы стали Тверь, Переславль-Залесский, Тула, Владимир и Рязань. Самая дальнее путешествие в сервисе за майские праздники было зафиксировано из Москвы в Карачаево-Черкесию — 1 542 км в одну сторону. Кроме этого, из столицы доезжали до Перми, Уфы, Ростовской и Челябинской областей.