ВС России взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Отмечается, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

ВС России взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Веселого, Волчанска и Липцов, отразили контратаку в районе Старицы, уничтожили боевую машину РСЗО Vampire, ЗРК «Стрела-10» и зенитную самоходную установку Gepard.

Всего украинцы потеряли на этом направлении до 135 боевиков.