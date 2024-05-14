В Волгоградской области после атаки БПЛА девять вагонов сошли с рельсов

Под Волгоградом беспилотник атаковал грузовой поезд. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Прилет случился во вторник, 14 мая, около 1:00 на станции Котлубань. Сошли с рельсов девять вагонов.

В результате атаки загорелась цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Движение поездов в районе станции было приостановлено, сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками.