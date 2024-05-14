В твороге ряда российских производителей нашли «мясной клей»

Уточняется, что применение микробной трансглютаминазы в ЕАЭС запрещено.

В твороге ряда российских производителей нашли «мясной клей». Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Уточняется, что микробную трансглютаминазу обнаружили в товарах марки «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Применение фермента в странах ЕАЭС запрещено.

Кроме того, в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» обнаружили превышение содержания дрожжей. Также в твороге «Вкуснотеево» и «Нытвенский маслозавод» отмечена также повышенная концентрация плесени.