В Сасове осудили местного жителя за кражу банковской карты у знакомого

Суд признал сасовца виновным и назначил наказание в виде семи месяцев принудительных работ.

В Сасове осудили местного жителя за кражу банковской карты у знакомого. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в мае 2023 года мужчина распивал спиртные напитки с приятелем, а после забрал у него банковскую карту и оплачивал ей покупки.

Суд признал сасовца виновным и назначил наказание в виде семи месяцев принудительных работ.