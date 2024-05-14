В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся машиной пострадал мужчина
Авария произошла в понедельник, 13 мая, в Сараевском районе
В Сараевском районе в ДТП пострадал пассажир. Об этом сообщило
Авария произошла днем в понедельник, 13 мая, в селе Напольное на улице Центральной.
По информации Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, слетел с дороги. Машина перевернулась. Ей управлял 25-летний мужчина, ранее его лишили водительских прав. Он не пострадал. Пассажира ВАЗ доставили в районную больницу.
На месте работали полицейские.