В Рязанской области пройдут рейды «Автобус»

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

В Рязанской области пройдут рейды «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — заявили в УМВД.