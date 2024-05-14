В Рязанской области продлили прием заявок на участие в конкурсе на самое многодетное предприятие

В Рязанской области продлили прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее социально-ответственное „Многодетное предприятие“». Организации могут отправить заявки до 20 мая.

Организатор конкурса — Агентство развития бизнеса, он проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Цель конкурса — повысить социальную ответственность работодателей и привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий.

Принять участие могут организации, включенные в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, в штате которых сотрудники, имеющие статус «многодетные родители» или сотрудники, у которых трое и более детей.

Победителей отметят в спецноминации национальной премии «Бизнес-успех». Награждение пройдет 29 мая.