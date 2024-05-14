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В Рязани полицейские задержали закладчика
Инцидент произошел на улице Электрозаводской.

В Рязани задержали 33-летнего закладчика. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Электрозаводской.

Уточняется, что безработный ранее судимый рязанец потребляет наркотики. Он недавно устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин.

Как выяснилось, злоумышленник передвигался по городу и делал закладки с запрещенными веществами. При досмотре у него изъяли несколько свертков с 0,87 граммов МДМА и производным N-метилэфедрона массой 48 граммов. На участках местности на Касимовском шоссе обнаружены четыре ранее сделанные закладки.

Всего из незаконного оборота изъяли 58 граммов «синтетики».

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства противоправной деятельности.