В Рязани полицейские задержали москвича, причастного к телефонным мошенничествам

Правоохранители установили причастность мужчины к хищению более 3,5 миллиона рублей у двух сестер.

В Рязани полицейские задержали москвича. Его подозревают в участии в телефонном мошенничестве, пишет УМВД по региону.

Правоохранители установили причастность 19-летнего жителя столицы к хищению более 3,5 миллионов рублей у двух сестер-рязанок.

Как выяснили полицейские, 74-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что персональные данные пенсионерки якобы попали в руки аферистов и ее счет под угрозой. Чтобы спасти деньги, ей нужно было обналичить все сбережения для дальнейшего размещения на специально открытом персональном «резервном» счете. Собеседник предупредил, что за деньгами в квартиру к пенсионерке придет доверенное лицо. Поверив злоумышленнику, женщина выполнила инструкции и передала курьеру 2 381 697 рублей.

После этого рязанка, желая помочь своей своей сестре, жившей по соседству, рассказала о мошенниках и убедила последовать примеру. Сестра передала ей 1 207 000 рублей для размещения на «резервном» счете. Когда злоумышленники снова вышли на связь с потерпевшей, она сообщила о готовности доверить им деньги сестры и передала конверт прибывшему курьеру. Спустя некоторое время женщины осознали, что в действительности стали жертвами мошенников, и обратились в полицию.

Полицейские узнали, что деньги забирал 19-летний москвич. Оперативники выехали в столицу и совместно с местными коллегами задержали преступника.

Предварительно установлено, что молодой человек действовал по заданию зарубежного мошеннического колл-центра. Он переводил кураторам похищенные деньги, оставляя себе определенный процент. Для проведения следственных действий злоумышленника доставили в Рязань.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.