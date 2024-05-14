В Рязани поймали подозреваемого в причинении смертельных травм знакомой

Мужчина заключен под стражу.

В Рязани поймали подозреваемого в причинении смертельных травм знакомой

Мужчина заключен под стражу.

В Рязани поймали подозреваемого в причинении смертельных травм знакомой. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил региональный следком.

5 мая 2024 года в доме на улице 8-й район обнаружили тело жительницы областного центра, 1962 года рождения с ранениями головы и грудной клетки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Установлено, что к гибели женщины причастен ее знакомый — ранее судимый безработный рязанец 1987 года рождения. В ходе бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения он избил потерпевшую.

Мужчина задержан и заключен под стражу.

Следственные мероприятия продолжаются.