В Рязани до конца года установят более 50 детских площадок

Большая игровая зона появится в том числе в Нижнем городском парке.

В Рязани до конца года установят более 50 детских площадок. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Для возведения конструкций задействуют несколько программ. Так, 10 площадок появятся по программе местных инициатив. Ещё 3 — благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». 40 площадок сделают во дворах с помощью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани». Кроме того, большую детскую площадку планируют установить в Нижнем городском парке, где сейчас проходит реконструкция.

Такое поручение ранее давал Павел Малков. Он подчеркнул, что объекты не должны оставаться «бесхозными» — необходимо следить за их состоянием.