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В Рязани 11 парков и зеленых зон обработают от клещей
Жителей просят воздержаться на сутки от прогулок.

В Рязани 11 зеленых зон обработают от клещей. Работы начнутся в среду, 15 мая, с 4 утра. Об этом сообщает администрация города.

В список вошли Лесопарк, ЦПКиО, парк Советско-Польского братства по оружию, парк Морской славы, Комсомольский парк, зеленая зона между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев, территория у Черезовских прудов, парк им. А.В. Белякова, Дендропарк, сквер им. А.В. Александрова.

Отмечается, что территория парков и скверов на время выполнения работ будет огорожена, доступ в зеленые зоны закроют и разместят соответствующие таблички.

Жителей просят воздержаться на сутки от прогулок.