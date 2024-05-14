В России могут ограничить ввоз цветов из недружественных стран

Об этом заявила в Госдуме кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В России могут ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Об этом заявила в Госдуме кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, пишут « Ведомости ».

«Мы сейчас совместно с Минэкономразвития рассматриваем меры тарифно-таможенного регулирования, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Это мы можем сделать по особому указу», — рассказала Лут.