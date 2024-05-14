В Подмосковье скончалась 12-летняя ученица воскресной школы

В Подмосковье скончалась 12-летняя ученица воскресной школы. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, пятиклассница вместе с сестрами пошла в школу, а когда вернулись, девочка пожаловалась на сильные головные боли.

Ей дали таблетку обезболивающего для детей.

Ребенку становилось становилось хуже. Она зашла в ванную умыться перед сном, потеряла сознание, изо рта у нее пошла пена с кровью.

Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Как предположили врачи, кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.