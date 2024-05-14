В Пителинском районе в ДТП погибла пенсионерка

Пожилого водителя госпитализировали.

В Пителинском районе в ДТП погибла пенсионерка. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на ДПС МО МВД России «Сасовский».

По предварительной информации, авария случилась 14 мая, примерно в 12.20, на 70-м километре трассы Р-124 Шацк-Касимов. 76-летний водитель из Чучковского района на за рулем «Лада-Гранта», на прямом участке дороги не справился с управлением и вылетел с трассы.

Пожилого мужчину «госпитализировали в Сасовскую больницу. 78-летняя супруга водителя, пассажирка, погибла.

Полиция начала проверку по факту трагедии.