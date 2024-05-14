В Москве таксист выстрелил в отставного генерал-майора

В Москве таксист выстрелил в отставного генерал-майора. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел 11 мая. Военный торопился на матч Зенит — ЦСКА, который начинался в 19:00.

Водитель такси заблудился, попал в пробку и сильно опоздал, из-за чего Древаль резко высказался. Произошел словесный конфликт, в ходе которого таксист выстрелил из травматического пистолета генерал-майору в ногу.

Жена пострадавшего вызвала полицию, стрелок выбросил оружие. Правоохранители нашли гильзу в салоне. Мужчина заявил, что нашел пистолет случайно.

Проводится проверка.

Дмитрий Николаевич Древаль 37 лет служил в армии, удостоен нескольких наград и получил звание генерала.