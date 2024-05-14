В московской квартире нашли труп мужчины и находившуюся при смерти женщину
В московской квартире нашли труп мужчины и находившуюся при смерти женщину. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что в полицию позвонили жильцы и сообщили, что у них с потолка капает красная жидкость.
Криминалисты установили, что кровь вытекала из полуразложившегося трупа 76-летнего хозяина квартиры, который скончался примерно неделю назад.
В соседней комнате нашли его супругу, которая не могла сама передвигаться.
Ее госпитализировали.