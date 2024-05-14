В Ленинградской области нашли труп мужчины с ножевыми ранениями
В Ленинградской области нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Труп нашли в одной из квартир в поселке Гладкое.
В полицию обратилась петербурженка, она пожаловалась, что ее отец не выходит на связь. На место приехали полицейские.
«Однако в квартире у пропавшего нашли тело другого человека с ножевыми ранениями. При этом самого пропавшего там не было», — рассказал источник РЕН ТВ.
Уточняется, что пропавший был неоднократно судим. Подробности выясняются. Возбуждено дело об убийстве.