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В ДТП в центре Рязани пострадали три человека
На улице Кольцова столкнулись две легковушки.

В ДТП в центре Рязани пострадали три человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 13 мая, примерно в 23:40, около дома № 1 по улице Кольцова.

По предварительной информации, 21-летняя рязанка на Chery Tiggo столкнулась с Skoda Rapid, за рулем которого был 32-летний горожанин. В результате пострадала водитель Chery, ее 22-летняя пассажирка и 34-летняя пассажирка Skoda. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полицейские начали проверку.