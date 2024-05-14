В ДТП в центре Рязани пострадали три человека
На улице Кольцова столкнулись две легковушки.
В ДТП в центре Рязани пострадали три человека. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в понедельник, 13 мая, примерно в 23:40, около дома № 1 по улице Кольцова.
По предварительной информации, 21-летняя рязанка на Chery Tiggo столкнулась с Skoda Rapid, за рулем которого был 32-летний горожанин. В результате пострадала водитель Chery, ее 22-летняя пассажирка и 34-летняя пассажирка Skoda. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП полицейские начали проверку.