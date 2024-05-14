В Башкирии пьяные мужчины избили школьников

В Башкирии пьяные мужчины накинулись на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, к ученикам пристали двое мужчин. Они попросили сигарету.

Когда одиннадцатиклассники сказали, что не курят. Местные жители набросились на выпускников, а позже достали перцовые баллончики и распылили их школьникам в лицо, в том числе девочкам.

Четырех подростков на скорой увезли в больницу. У них сотрясение и черепно-мозговые травмы.

Родители хотят писать заявления в полицию.