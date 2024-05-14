Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
11°
Срд, 15
15°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 14/05 15:51
Нал. EUR 94.50 / 115.00 14/05 15:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 796
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 834
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 263
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 282
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Башкирии пьяные мужчины избили школьников

В Башкирии пьяные мужчины накинулись на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, к ученикам пристали двое мужчин. Они попросили сигарету.

Когда одиннадцатиклассники сказали, что не курят. Местные жители набросились на выпускников, а позже достали перцовые баллончики и распылили их школьникам в лицо, в том числе девочкам.

Четырех подростков на скорой увезли в больницу. У них сотрясение и черепно-мозговые травмы.

Родители хотят писать заявления в полицию.

Видео можно посмотреть по ссылке: vk.com/clip178255381_456244399