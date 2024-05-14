ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Уточняется, что на его рабочем месте и в его доме прошли обыски.

Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на рабочем месте Кузнецова и в его доме прошли обыски. Иные подробности не сообщаются.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года.