Скончался бывший руководитель музея «Усадьба С.Н. Худекова» Евгений Филатов

Он начал возрождение парка-дендрария, был основателем фестиваля «Вальс для Ерлинского парка» и «Поэзия войди в осенний парк».

Скончался бывший руководитель музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» Евгений Филатов. Об этом сообщается в группе «Культура Рязанской области».

Отмечается, что Евгений Борисович начал работать в учреждении с 1 июля 2007 года в должности заместителя директора по административно-хозяйственной части, а с 2009 по 2019 годы возглавлял музей. О

н начал возрождение парка-дендрария, был основателем фестиваля «Вальс для Ерлинского парка» и «Поэзия войди в осенний парк».