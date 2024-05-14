Рязанские волонтеры нашли в квартире труп женщины

Об этом рассказали представители МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Волонтеры МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева нашли в квартире труп женщины. Об этом сообщили представители отряда в соцсетях.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. Волонтерам поступила заявка на вскрытие двери.

«Женщина в течение долгого времени не выходила на связь, что стало причиной тревоги ее родственников. Спасатели, прибыв на место, с помощью необходимых инструментов вскрыли дверь. Внутри квартиры было обнаружено тело женщины без признаков жизни», — указано в публикации.