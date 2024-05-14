Рязанская область стала лидером по числу спам-звонков, заблокированных МТС

Цифровая экосистема МТС проанализировала объем спам-звонков, полученных жителями Рязанской области с начала 2023 года. За это время антиспам-решения на основе Big Data помогли заблокировать более 23 млн случаев массовых обзвонов жителей региона.

Чаще всего рязанцам звонили с рекламными предложениями или опросами, а также коллекторы и финансовые организации. Антиспам-защита не только помогла сэкономить время, ответив за абонента или предупредив о возможном рекламном характере звонка, но и защитила от более серьезных последствий — кражи личных данных, действий телефонных мошенников. Система, проверив номера по спам-базе, присвоила почти 800 тысячам звонков признаки потенциального мошенничества.

Интересно, что в регионе с самым большим числом спам-обзвонов и самая небольшая средняя продолжительность одного заблокированного звонка — всего 10 секунд. Это говорит о том, что, услышав автоответчик и предложение оставить голосовое сообщение, сам обзванивающий предпочитает не тратить свое время и больше не тревожит абонентский номер.

Алгоритмы сервиса «Защитник» на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование».

"Даже если вы получаете «молчаливый» звонок, это может быть тоже проверкой номера, что абонент берет трубку с незнакомых номеров. Эту информацию спамеры или мошенники вносят в свои сетевые базы. В условиях растущего вала спам-звонков важно позаботиться о защите не только своего номера, но и близких, особенно, детей и пожилых людей. Теперь не нужно каждый номер вручную вносить в «черный список». Благодаря возможностям Big Data список нежелательных номеров постоянно актуализируется, а пользователь получает оперативную информацию кто звонит, и сам решает — принять его или отклонить. Система может ответить на нежелательный звонок и прислать расшифровку, а также контролировать утечки данных и даже отсутствие заявок на кредиты", — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.