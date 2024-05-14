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Рязанцы рассказали о водителе автобуса, из-за езды которого пострадал пассажир
Инцидент произошел на маршруте № 66.

Рязанцы рассказали о водителе автобуса, из-за езды которого пострадал пассажир. Об этом во вторник, 14 мая, написал читатель в редакцию РЗН.Инфо.

Инцидент произошел в районе площади Ленина на маршруте № 66.

«Маршрутка начала обгонять другие перед остановкой и резко повернула. Я спускался к выходу, ударился ногой и чуть не упал. Причем водитель сначала даже двери не открывал, пришлось кнопку нажимать. Крикнули ему, он в ответ: „Не надо орать“. А когда выпустил нас, встал с открытой дверью набирать пассажиров. Куда летел — неясно», — поделился мужчина.