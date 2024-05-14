Рязанцы пожаловались на проблемы с транспортом, следующим до кладбищ
Они рассказали, что не смогли доехать до кладбищ в Радоницу из-за проблем с автобусами.
Рязанцы пожаловались на проблемы с транспортом, следующим до кладбищ. Об этом РЗН. инфо написали горожане.
Уточняется, что 14 мая православные верующие отмечают особый день общецерковного поминовения усопших Радоницу.
«На кладбище сегодня не попали. Ждали 40 минут — автобус подъехал, постоял, двери не открыл и уехал. Прождали еще полчаса — второй пролетел мимо, дождались следующих — успела снять», — написала женщина.